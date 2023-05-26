Об этом стало известно по трансляции Пленума ВСУ.

Главу ВС будут выбирать из следующих кандидатов:

судья Кассационного административного суда в составе ВС 41-летний Альберт Езеров, судья ВС с мая 2019;

судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВС, председатель конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей Иван Мищенко, судья ВС с 2017 года;

судья Кассационного административного суда в составе ВС Наталья Коваленко, судья ВС с ноября 2017;

глава Кассационного уголовного суда в составе ВС 56-летний Станислав Кравченко, судья ВС с ноября 2017 года, с декабря того же года председатель ККС в составе ВС.

Также добавляется, что во время заседания начался спор между судьями относительно того, следует ли сейчас избирать главу Верховного Суда.