Утверждены 4 кандидата на должность главы Верховного Суда. Подробности
В Киеве 26 мая проходит пленум Верховного Суда, на котором должен быть избран новый глава ВС. Во время заседания были выдвинуты и официально утверждены четыре кандидата
Об этом стало известно по трансляции Пленума ВСУ.
Главу ВС будут выбирать из следующих кандидатов:
- судья Кассационного административного суда в составе ВС 41-летний Альберт Езеров, судья ВС с мая 2019;
- судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВС, председатель конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей Иван Мищенко, судья ВС с 2017 года;
- судья Кассационного административного суда в составе ВС Наталья Коваленко, судья ВС с ноября 2017;
- глава Кассационного уголовного суда в составе ВС 56-летний Станислав Кравченко, судья ВС с ноября 2017 года, с декабря того же года председатель ККС в составе ВС.
Также добавляется, что во время заседания начался спор между судьями относительно того, следует ли сейчас избирать главу Верховного Суда.
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