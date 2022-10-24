Об этом Столтенберг сказал в интервью Politico в понедельник, 24 октября.

"Утверждение о том, что Украина готовится использовать "грязные бомбы" в Украине, является абсурдным", - заявил генсек Альянса.

Также он отметил, что говорить об использовании Украиной "грязной бомбы" на собственной территории, за освобождение которой она так тяжело борется, абсурдно.

"Нас беспокоит то, что это часть модели поведения, которую мы уже видели раньше со стороны России в Сирии, но также в начале войны или непосредственно перед началом войны в феврале. Речь идет о том, что Россия обвиняет других в том, что они делают то, что намерены делать сами", – сказал Столтенберг.

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу обзвонил страны НАТО и обвинил Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой".

24 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что эксперты МАГАТЭ приедут в Украину, чтобы проверить мирные объекты, на которых якобы идет разработка "грязной бомбы".

24 октября стало известно, что Николай Маломуж, генерал армии Украины, председатель Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг., считает, что стратегический посыл России - обвинить Украину в диверсионных террористических актах, которые могут проводить россияне на временно оккупированных или других территориях нашего государства

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