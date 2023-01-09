Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо"

"Несмотря на войну, нам не нужно забывать о проведении реформ. В частности, это касается и антикоррупционных реформ. Это очень важная составляющая на пути в Европейский Союз. Украина получила ряд требований, которые мы должны выполнить для того, чтобы стать членом ЕС. Одним из главных требований от ЕС является принятие и утверждение антикоррупционной стратегии, которую наши парламентарии блокировали почти два года", – пояснила Бутко.

Глава Общественного совета при НАПК также отметила важность принятия государственной антикоррупционной программы.

"Антикоррупционная стратегия является таким более общим документом, который растягивается на два года. Поэтому должна быть принята общая Государственная антикоррупционная программа. Это программа из очень четких шагов, которые должен сделать каждый из государственных органов Украины в борьбе с коррупцией. Они четкие и конкретные. Например, в Государственную антикоррупционную программу входит открытый конкурс на Генерального прокурора", - добавила она.

Саммит Украина – ЕС состоится в Киеве, 3 февраля. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поговорила по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским и пообещала нашей стране дальнейшую поддержку.

4 января спикер президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что детали относительно места проведения саммита Украина - ЕС все еще согласовывают.

6 января в Европейском Союзе призвали правительство Украины как можно быстрее утвердить Государственную антикоррупционную программу , разработанную при поддержке ЕС

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