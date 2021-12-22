Утвержден список предприятий, которые войдут в обновленную структуру Укроборонпрома
В среду, 22 декабря, наблюдательный совет Государственного концерна "Укроборонпром" утвердил 63 предприятия, которые войдут в обновленную структуру оборонной компании
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
"Наибольшим по количеству предприятий (15) объединением станет направление высокоточного вооружения и боеприпасов. В отраслевое научно-производственное объединение, которое будет заниматься бронетехникой, войдут 14 предприятий, в радарные системы - 12, в сферу авиаремонта привлекут 7, а в направлении морской техники – 4", - говорится в сообщении.
Также наблюдательный совет утвердил 11 предприятий, подпадающих под прямое управление. Из них 6 являются спецэкспортерами, 5 – представители авиастроительной отрасли.
В пресс-службе напоминают, что реформа Укроборонпрома должна создать трехуровневую вертикально-интегрированную структуру управления. В ходе реформы приватизации компании не произойдет: 100% акций правопреемника концерна будут принадлежать государству в лице Кабинета министров Украины.
Реформа состоится в три этапа.
"На первом Концерн будет преобразован в акционерное общество. Во время второго государственные, в том числе казенные, предприятия станут акционерными обществами или обществами с ограниченной ответственностью. Третий этап предполагает создание отраслевых научно-производственных объединений", - говорится в сообщении.
- Напомним, 9 декабря Укроборонпром стал акционерным обществом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное