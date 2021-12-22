Утвержден список предприятий, которые войдут в обновленную структуру Укроборонпрома

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Наибольшим по количеству предприятий (15) объединением станет направление высокоточного вооружения и боеприпасов. В отраслевое научно-производственное объединение, которое будет заниматься бронетехникой, войдут 14 предприятий, в радарные системы - 12, в сферу авиаремонта привлекут 7, а в направлении морской техники – 4", - говорится в сообщении.

Также наблюдательный совет утвердил 11 предприятий, подпадающих под прямое управление. Из них 6 являются спецэкспортерами, 5 – представители авиастроительной отрасли.

В пресс-службе напоминают, что реформа Укроборонпрома должна создать трехуровневую вертикально-интегрированную структуру управления. В ходе реформы приватизации компании не произойдет: 100% акций правопреемника концерна будут принадлежать государству в лице Кабинета министров Украины.



Реформа состоится в три этапа.

"На первом Концерн будет преобразован в акционерное общество. Во время второго государственные, в том числе казенные, предприятия станут акционерными обществами или обществами с ограниченной ответственностью. Третий этап предполагает создание отраслевых научно-производственных объединений", - говорится в сообщении.