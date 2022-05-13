Утвержден календарь проведения национального мультипредметного тестирования

Об этом информируют на сайте Украинского центра оценивания качества образования .

Национальный мультипредметный тест – это единственный экзамен для поступления на бакалаврскую (магистерскую для медиков) степень заведений высшего образования в 2022 году.

В первую очередь, абитуриенты должны подтвердить свое присутствие на экзамене в личном кабинете с 20 мая по 7 июня. Там поступающие должны указать место, где будут сдавать тест.

"Те выпускники, которые в определенный период не подтвердят свое участие в НМТ, к сожалению, не смогут сдать тестирование".

Мы понимаем, что ситуация стремительно меняется, поэтому с 21 июня по 7 июля нужно будет обязательно уточнить свое местонахождение во время проведения основной сессии НМТ», – отмечают в Украинском центре оценки качества образования.

Тестирование будет проходить в три сессии:

основная: 18 июля – 10 августа;

дополнительная: 16-20 августа;

специальное: 12-16 сентября.

"Подавляющее большинство участников тестирования, которые с 1 февраля по 19 апреля зарегистрировались для участия в ВНО, будет участвовать в основной сессии НМТ, а те, кто не сможет прибыть во временные экзаменационные центры во время основной сессии, смогут пройти тестирование во время дополнительной или специальной. Для этого участнику/участнице нужно подать заявку для участия в соответствующей сессии тестирования. Это можно будет сделать 1–10 августа – для участия в дополнительной сессии, 1–7 сентября – для участия в специальной сессии", – добавляют в сообщении.

До 12 июля зарегистрированные участники основной сессии найдут на своих информационных страницах приглашение-пропуск, который необходимо распечатать. Там будет указана дата, время и место проведения НМТ. Участники дополнительной сессии узнают подробности сдачи до 12 августа и специальной – 10 сентября.

Результаты мультидисциплинарного теста разместят на страницах участников :

основной сессии – до 12 августа;

дополнительной – до 21 августа;

специальной – до 19 сентября.

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