Утвержден календарь проведения национального мультипредметного тестирования
Министерство образования и науки Украины утвердило приказ №434 о календарном плане организации и проведения в 2022 году НМТ
Об этом информируют на сайте Украинского центра оценивания качества образования .
Национальный мультипредметный тест – это единственный экзамен для поступления на бакалаврскую (магистерскую для медиков) степень заведений высшего образования в 2022 году.
В первую очередь, абитуриенты должны подтвердить свое присутствие на экзамене в личном кабинете с 20 мая по 7 июня. Там поступающие должны указать место, где будут сдавать тест.
"Те выпускники, которые в определенный период не подтвердят свое участие в НМТ, к сожалению, не смогут сдать тестирование".
Мы понимаем, что ситуация стремительно меняется, поэтому с 21 июня по 7 июля нужно будет обязательно уточнить свое местонахождение во время проведения основной сессии НМТ», – отмечают в Украинском центре оценки качества образования.
Тестирование будет проходить в три сессии:
- основная: 18 июля – 10 августа;
- дополнительная: 16-20 августа;
- специальное: 12-16 сентября.
"Подавляющее большинство участников тестирования, которые с 1 февраля по 19 апреля зарегистрировались для участия в ВНО, будет участвовать в основной сессии НМТ, а те, кто не сможет прибыть во временные экзаменационные центры во время основной сессии, смогут пройти тестирование во время дополнительной или специальной. Для этого участнику/участнице нужно подать заявку для участия в соответствующей сессии тестирования. Это можно будет сделать 1–10 августа – для участия в дополнительной сессии, 1–7 сентября – для участия в специальной сессии", – добавляют в сообщении.
До 12 июля зарегистрированные участники основной сессии найдут на своих информационных страницах приглашение-пропуск, который необходимо распечатать. Там будет указана дата, время и место проведения НМТ. Участники дополнительной сессии узнают подробности сдачи до 12 августа и специальной – 10 сентября.
Результаты мультидисциплинарного теста разместят на страницах участников :
- основной сессии – до 12 августа;
- дополнительной – до 21 августа;
- специальной – до 19 сентября.
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