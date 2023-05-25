Утверждал, что границы Украины не зарегистрированы: СБУ задержала водителя из Киево-Печерской лавры
СБУ сообщила о подозрении работнику Киево-Печерской лавры, отрицавшему существование Украины
Об этом сообщает СБУ.
Отмечено, что в апреле 2023 года фигурант в комментарии одному из отечественных телеканалов назвал временно захваченный Крым российским, а границы Украины не зарегистрированными.
Кроме того, он сказал журналистке, что "Путин не начинал войну" против Украины, а гибель гражданского населения от российских воздушных ударов назвал "закономерным".
По данным следствия, 56-летний сторонник рашизма еще в начале полномасштабного вторжения поддерживал российских оккупантов и отрицал их военные преступления.
Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины.
- Готовил подрыв железной дороги под Авдеевкой: СБУ задержала вражеского агента. Оккупанты планировали нарушить логистику Сил обороны, в том числе обеспечение украинских защитников горючим и боеприпасами.
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