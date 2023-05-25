Об этом сообщает СБУ.

Отмечено, что в апреле 2023 года фигурант в комментарии одному из отечественных телеканалов назвал временно захваченный Крым российским, а границы Украины не зарегистрированными.

Кроме того, он сказал журналистке, что "Путин не начинал войну" против Украины, а гибель гражданского населения от российских воздушных ударов назвал "закономерным".

По данным следствия, 56-летний сторонник рашизма еще в начале полномасштабного вторжения поддерживал российских оккупантов и отрицал их военные преступления.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины.