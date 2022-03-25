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Главная война с Россией Утром защитники Мариуполя уничтожили две вражеских БМД

Утром защитники Мариуполя уничтожили две вражеских БМД

25 мартa, 2022 пятница
15:14
война с Россией

Сегодня утром, 25 марта, в Мариуполе минометный расчет полка "Азов" снайперскими попаданиями уничтожил две БМД российских оккупантов

"Отметим, что несмотря на то, что россияне прячутся среди жилых домов, бойцы полка "Азов" прицельно уничтожают врага, не разрушая гражданскую инфраструктуру", - написали в телеграм-канале "Азов-Мариуполь", передает Espreso.TV.

  • Напомним, ночью полк "Азов" уничтожил пять российских грузовиков, две БМД и более 20 оккупантов.

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Мариуполь
полк Азов
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