Утром защитники Мариуполя уничтожили две вражеских БМД

"Отметим, что несмотря на то, что россияне прячутся среди жилых домов, бойцы полка "Азов" прицельно уничтожают врага, не разрушая гражданскую инфраструктуру", - написали в телеграм-канале "Азов-Мариуполь", передает Espreso.TV.

Напомним, ночью полк "Азов" уничтожил пять российских грузовиков, две БМД и более 20 оккупантов.

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