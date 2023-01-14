Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

С 06:09 россияне били из реактивных систем залпового огня по Очакову и Очаковской общине. Так, повреждены окна многоэтажки, загорелся гараж и два автомобиля.

"В результате попадания реактивных снарядов на одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется", - написал Виталий Ким.

В 06:30 оккупанты также повредили здание в населенном пункте Куцурубской общины. По предварительным данным, люди не пострадали.

Напомним, ранее Генштаб сообщил , что в течение 13 января нанесли 15 авиационных и 5 ракетных ударов. Двое из них пришлись на гражданскую инфраструктуру Константиновки Донецкой области.

В ночь на 14 января захватчики дважды били по Днепропетровщине: под ударом тяжелой артиллерии оказалась Марганецкая община.

14 января городской голова Харькова Игорь Терехов заявил об утреннем обстреле города, он отметил, что захватчики целились в инфраструктуру.

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