Утром захватчики атаковали Николаевщину: поражены дома, на объекте инфраструктуры произошел пожар
Утром 14 января враг обстрелял Николаевскую область: бил из РСЗО по Очакову и общине, на объекте инфраструктуры произошел пожар. Также поврежден дом в Куцурубской общине
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
С 06:09 россияне били из реактивных систем залпового огня по Очакову и Очаковской общине. Так, повреждены окна многоэтажки, загорелся гараж и два автомобиля.
"В результате попадания реактивных снарядов на одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется", - написал Виталий Ким.
В 06:30 оккупанты также повредили здание в населенном пункте Куцурубской общины. По предварительным данным, люди не пострадали.
- Напомним, ранее Генштаб сообщил , что в течение 13 января нанесли 15 авиационных и 5 ракетных ударов. Двое из них пришлись на гражданскую инфраструктуру Константиновки Донецкой области.
- В ночь на 14 января захватчики дважды били по Днепропетровщине: под ударом тяжелой артиллерии оказалась Марганецкая община.
- 14 января городской голова Харькова Игорь Терехов заявил об утреннем обстреле города, он отметил, что захватчики целились в инфраструктуру.
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