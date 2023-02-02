Утром враг уже трижды обстрелял Харьковщину, ранена женщина и сотрудник ГСЧС
Утром 2 февраля российские войска уже трижды били по мирным населенным пунктам Харьковской области, ранены женщина и сотрудник ГСЧС
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Враг не прекращает террор мирного населения приграничных городов и сел Харьковщины", - пишет глава области.
Сегодня около 7 ч утра рашисты били по городу Купянск. В результате ранена 67-летняя женщина.
Также в селе Кругляковка Купянского района, в результате утренних обстрелов ранение получил 46-летний сотрудник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Утром российские военные обстреляли поселок Казачья Лопань, там повреждено здание поселкового совета.
В целом в течение 1 февраля российские оккупанты обстреливали: Купянск, Волчанск, Стрелечью, Двуречную, Старицу, Огурцово и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
"Под огнем была преимущественно частная жилая застройка. Многие дома повреждены, выбиты окна, разрушены хозяйственные постройки", - добавил Синегубов.
- Утром 25 января российские войска били по Купянску на Харьковщине, произошло возгорание в доме и магазине.
- В ночь на 26 января российские войска снова били по городу Купянск Харьковской области. Сообщается, что, вероятно, враг использовал ракеты С-300. Всего за сутки 26 января на территории Харьковской области в результате действий российских захватчиков погибли два мирных жителя, по меньшей мере четверо украинцев получили ранения.
- За сутки 29 января в результате действий российских захватчиков ранения средней степени тяжести получил местный житель.
- Как известно, за 11 месяцев полномасштабной войны России на территории Харьковской области разрушены более 18 тысяч объектов, из них 4 тысячи многоэтажек.
- Утром 1 февраля российские войска били по Купянску. В результате осколочное ранение получил 60-летний мужчина.
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