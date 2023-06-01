Утром враг ударил по Херсону: ранены двое мирных жителей

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация .

"В четыре утра армия РФ нанесла удар по жилому дому, из-за чего здание потерпело разрушения, а также повреждены припаркованные рядом автомобили", - пишет прессслужба

Сообщается, что от российских снарядов поражения получили двое мужчин.

У жителя 26 лет ожоги рук, а у 41-летнего - минно-взрывная травма и осколочные ранения шеи и ног. Оба были госпитализированы в медучреждение, врачи оказывают им необходимую помощь.