Утром враг ударил по Херсону: ранены двое мирных жителей
Сегодня утром, 1 июня, российские войска открыли огонь по Днепровскому району города Херсона. В результате обстрелов двое мирных жителей ранены
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация .
"В четыре утра армия РФ нанесла удар по жилому дому, из-за чего здание потерпело разрушения, а также повреждены припаркованные рядом автомобили", - пишет прессслужба
Сообщается, что от российских снарядов поражения получили двое мужчин.
У жителя 26 лет ожоги рук, а у 41-летнего - минно-взрывная травма и осколочные ранения шеи и ног. Оба были госпитализированы в медучреждение, врачи оказывают им необходимую помощь.
- 29 мая в результате вражеских обстрелов Херсонщины погиб мужчина.
- Днем 31 мая российская оккупационная армия обстреляла Херсонщину , в результате чего получил ранение трехлетний ребенок. Также пострадал 30-летний мужчина.
- Также вчера российские террористы убили еще одного мирного жителя Херсонской области
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