Об этом информирует ОК "Юг" .

Утром 18 апреля в 09:30 рашисты открыли огонь по селе Коренок Шосткинского района Сумской области.

Через десять минут обстрелов зафиксировано 5 приходов.

Военные предполагают, что враг гатив из миномета калибра 120 мм.

Также с 10:30 до 10:40 зафиксировано шесть приходов, вероятно, из миномета калибра 82 мм, вблизи села Бояро-Лежачи Конотопского района Сумской области.

Около 10:30 в район села Тимоновичи Новгород-Северского района Черниговской области зафиксирован приход, вероятно, российской авиабомбы КАБ, выпущенной из самолета "СУ-35" противника.

Среди мирного населения никто не пострадал.

О повреждениях инфраструктуры информация не поступала.