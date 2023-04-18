Утром враг трижды обстрелял приграничье Сумщины и Черниговщины
Во вторник с 09:30 до 10:40 российские войска били трижды по мирным населенным пунктам Сумской и Черниговской областей по разным видам вооружения
Об этом информирует ОК "Юг" .
Утром 18 апреля в 09:30 рашисты открыли огонь по селе Коренок Шосткинского района Сумской области.
Через десять минут обстрелов зафиксировано 5 приходов.
Военные предполагают, что враг гатив из миномета калибра 120 мм.
Также с 10:30 до 10:40 зафиксировано шесть приходов, вероятно, из миномета калибра 82 мм, вблизи села Бояро-Лежачи Конотопского района Сумской области.
Около 10:30 в район села Тимоновичи Новгород-Северского района Черниговской области зафиксирован приход, вероятно, российской авиабомбы КАБ, выпущенной из самолета "СУ-35" противника.
Среди мирного населения никто не пострадал.
О повреждениях инфраструктуры информация не поступала.
- Днем 14 апреля российская оккупационная армия попала руководимыми авиабомбами по предприятию на пограничные Черниговской области. Есть раненый.
- В ночь с 15 на 16 апреля российские террористы нанесли авиаудары по Черниговской и Сумской областям.
- В течение дня 17 апреля российские войска дважды обстреляли приграничье Сумщины. Также зафиксированы удары по Черниговщине.
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