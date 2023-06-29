Об этом информирует Офис генпрокурора .

Следствие установило, что 29 июня около 07:20 утра российские военные произвели артиллерийский обстрел Белозерской общины в Херсонской области.

В результате атаки рашистов женщина, находившаяся во дворе, получила тяжелые травмы головы несовместимые с жизнью.

Еще одна жительница получила ранения.

Фото: Офис генпрокурора

Обломки повредили частные дома и хозяйственные постройки.

"При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - пишет пресс-служба.

Фото: Офис генпрокурора