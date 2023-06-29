Утром враг обстрелял Херсонщину, погибла женщина
Утром 29 июня армия России по артиллерии вела огонь по общине в Херсонской области. Из-за обстрела погибла мирная жительница, еще одна женщина получила ранения
Об этом информирует Офис генпрокурора .
Следствие установило, что 29 июня около 07:20 утра российские военные произвели артиллерийский обстрел Белозерской общины в Херсонской области.
В результате атаки рашистов женщина, находившаяся во дворе, получила тяжелые травмы головы несовместимые с жизнью.
Еще одна жительница получила ранения.
Фото: Офис генпрокурора
Обломки повредили частные дома и хозяйственные постройки.
"При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - пишет пресс-служба.
Фото: Офис генпрокурора
- 29 июня в эфире телеканала "Эспрессо" первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил , что первые выплаты людям, пострадавшим от последствий подрыва Каховской ГЭС, могут начаться в ближайшие дни. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
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