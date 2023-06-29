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Утром враг обстрелял Херсонщину, погибла женщина

29 июня, 2023 четверг
09:34
Война с Россией

Утром 29 июня армия России по артиллерии вела огонь по общине в Херсонской области. Из-за обстрела погибла мирная жительница, еще одна женщина получила ранения

Об этом информирует Офис генпрокурора .

Следствие установило, что 29 июня около 07:20 утра российские военные произвели артиллерийский обстрел Белозерской общины в Херсонской области.

В результате атаки рашистов женщина, находившаяся во дворе, получила тяжелые травмы головы несовместимые с жизнью.
Еще одна жительница получила ранения.

Фото: Офис генпрокурора

Обломки повредили частные дома и хозяйственные постройки.

"При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - пишет пресс-служба.

Фото: Офис генпрокурора

  • 29 июня в эфире телеканала "Эспрессо" первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил , что первые выплаты людям, пострадавшим от последствий подрыва Каховской ГЭС, могут начаться в ближайшие дни. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
Херсонщина
воєнні злочини Росії
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