Утром в результате обстрелов врага пострадал кардиологический центр в Херсоне
Утром 10 апреля российские войска открыли огонь по городу Херсону. Пострадало медицинское учреждение, админздание райсовета
Об этом информирует Херсонская ОВА .
"Армия страны-агрессора снова обстреливает медицинские учреждения в Херсонской области", - пишет прессслужба.
Сообщается, что сегодня утром рашисты били по больнице в Суворовском районе Херсона.
В результате взрывной волны повреждены окна областного кардиологического центра.
"К счастью, серьезных разрушений и пострадавших нет", - отмечают в ОВА.
Офис генерального прокурора сообщил о досудебных расследованиях по фактам нарушения законов и обычаев войны.
В результате вражеских обстрелов в Херсоне поврежден также памятник архитектуры - здание художественного музея, а также админздание райсовета.
- 3 апреля российская армия направила четыре управляемых авиабомба на территорию промышленного предприятия в городе Берислав Херсонской области.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил , что РФ запустила производство управляемых авиабомб, которые пока нечем сбивать.
- В течение суток 8 апреля Россия 71 раз обстреливала Херсонщину, поражены жилые кварталы Херсона, судозавод и зерновой терминал Бериславского района.
- Вечером 8 апреля российская армия атаковала элеватор в Бериславе Херсонской области. Враг использовал управляемые авиабомбы. Всего за сутки Россия 71 раз обстреливала Херсонщину , были поражены жилые кварталы Херсона, судозавод и зерновой терминал Бериславского района.
- Вечером 9 апреля враг снова атаковал авиацией Херсонскую область.
- В течение 9 апреля российские военные совершили 78 обстрелов Херсонской области, попав в жилые кварталы населенных пунктов и сооружения гаражного кооператива.
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