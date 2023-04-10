Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Утром в результате обстрелов врага пострадал кардиологический центр в Херсоне
Обновлено

Утром в результате обстрелов врага пострадал кардиологический центр в Херсоне

10 апреля, 2023 понедельник
10:38
война с Россией

Утром 10 апреля российские войска открыли огонь по городу Херсону. Пострадало медицинское учреждение, админздание райсовета

Об этом информирует Херсонская ОВА .

"Армия страны-агрессора снова обстреливает медицинские учреждения в Херсонской области", - пишет прессслужба.

Сообщается, что сегодня утром рашисты били по больнице в Суворовском районе Херсона.

В результате взрывной волны повреждены окна областного кардиологического центра.

"К счастью, серьезных разрушений и пострадавших нет", - отмечают в ОВА.

Офис генерального прокурора сообщил о досудебных расследованиях по фактам нарушения законов и обычаев войны.

В результате вражеских обстрелов в Херсоне поврежден также памятник архитектуры - здание художественного музея, а также админздание райсовета.

  • 3 апреля российская армия направила четыре управляемых авиабомба на территорию промышленного предприятия в городе Берислав Херсонской области.
  • Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил , что РФ запустила производство управляемых авиабомб, которые пока нечем сбивать.
  • В течение суток 8 апреля Россия 71 раз обстреливала Херсонщину, поражены жилые кварталы Херсона, судозавод и зерновой терминал Бериславского района.
  • Вечером 8 апреля российская армия атаковала элеватор в Бериславе Херсонской области. Враг использовал управляемые авиабомбы. Всего за сутки Россия 71 раз обстреливала Херсонщину , были поражены жилые кварталы Херсона, судозавод и зерновой терминал Бериславского района.
  • Вечером 9 апреля враг снова атаковал авиацией Херсонскую область.
  • В течение 9 апреля российские военные совершили 78 обстрелов Херсонской области, попав в жилые кварталы населенных пунктов и сооружения гаражного кооператива.
Херсон
Херсонщина
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Очільник МОН Оксен Лісовий
8 апреля, 2023 суббота
Министр образования Лисовый отреагировал на языковой скандал в Государственном налоговом университете
УПЦ МП
9 апреля, 2023 воскресенье
В Нетешине у собора Московского патриархата собрали 800 подписей
Онуфрій
8 апреля, 2023 суббота
"Украина отвернулась от меня". Онуфрий признал, что имел гражданство России
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.21
    Покупка 37.21
    Продажа 38.06
  • EUR
    Покупка 40.23
    Продажа 41.12
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
10 апреля
10:53
Собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС: в Николаевской области задержали российского информатора
10:47
РФ удерживает в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
10:38
ДБР заочно сообщило о подозрении бывшему правоохранителю, работающему в оккупационной администрации Энергодара
10:29
РФ незаконно содержит 4396 детей-сирот из Украины
10:28
Обновлено
Россия обстреляла кладбище в Краматорске
10:16
Эксклюзив
Бахмут
В Бахмуте враг пытается уничтожать высотки, чтобы усложнить оборону ВСУ, - Згурец
10:15
РФ усилила обстрелы по бронетехнике вокруг Марьинки в Донецкой области, - британская разведка
10:07
OPINION
"Звон плывет..." и российский паспорт Онуфрия
10:06
В ВСУ сообщили, что враг перешел к "сирийской" тактике выжженной земли: уничтожает здания и позиции
09:57
Инфографика
Курс валют в Украине на 10 апреля: что с ценами в обменниках
09:55
"Политико-дипломатическим путем пока не можем": представительница президента назвала варианты освобождения Крыма
09:45
Украинская ПВО сбила 2 вражеских дрона на Харьковщине
09:44
Чиновника воинской части Одесщины, отбиравшего у солдат боевые доплаты, взяли под стражу
09:33
Цены на нефть в мире снизились: что повлияло
09:32
Под Мариуполем оккупанты выселяют целое село ради размещения военных, - советник мэра
09:17
Обновлено
Во французском Марселе обрушился дом: обнаружены тела двух погибших, поиски продолжаются
09:14
В Харьковской области в результате российских обстрелов 9 апреля ранен местный житель, в лесу произошел пожар
09:09
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Россиянин по паспорту и по духу
08:59
Пентагон
Секретные документы Пентагона мог обнародовать американец, а не союзник, - Reuters
08:55
Эксклюзив
Враг непрерывно штурмует Авдеевку, - боец ВСУ Войтко
08:33
Российские войска обстреляли из реактивных систем Николаевщину
08:31
Россия начала отрабатывать защиту северо-западных границ после вступления Финляндии в НАТО
08:19
В районе Марьинки и Авдеевки россияне ежедневно теряют около двух рот, - Силы обороны
08:19
Инфографика
Россия потеряла за сутки в Украине 670 военных, 11 дронов и танк
08:11
Для украинцев изменили правила ввоза домашних животных в Польшу
08:08
В Японии заявили, что постоянно и с большим интересом следят за учениями Китая вокруг Тайваня
08:04
OPINION
Чтобы сравнивать Украину со Швейцарией, нужно перенести Украину на место Швейцарии
07:54
Перед парламентом Грузии митингующие требовали отставки правительства и увольнения Саакашвили
07:38
Армия РФ выпустила 360 снарядов по Херсонской области за сутки
07:25
Во Франции лавина убила не менее четырех человек
07:00
ВСУ сбили 6 дронов и отбили почти 60 атак России, самые ожесточенные бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку
06:39
РФ может использовать Пасху, чтобы задержать контрнаступление ВСУ, - ISW
06:15
Украина изменила некоторые военные планы из-за утечки секретных документов США, - CNN
05:47
На Таврическом направлении оккупанты угрожают жителям отбирать детей, если не будут брать паспорта РФ, - Силы обороны
05:24
Иран провел испытание нового ударного дрона-камикадзе
01:01
Турция поставит на вооружение первый в мире десантный корабль для размещения БПЛА
00:25
Между Грецией и Мальтой дрейфует судно с 400 мигрантами
2023, воскресенье
9 апреля
23:22
В слитых документах Пентагона сообщают, что Моссад подстрекал израильтян к протестам против судебной реформы, - The Jerusalem Post
22:29
Россияне обстреляли Херсонщину управляемыми авиабомбами
21:49
Пентагон
Журналисты Bellingcat установили первоисточники "слитых" документов о контрнаступлении ВСУ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV