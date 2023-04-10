Об этом информирует Херсонская ОВА .

"Армия страны-агрессора снова обстреливает медицинские учреждения в Херсонской области", - пишет прессслужба.

Сообщается, что сегодня утром рашисты били по больнице в Суворовском районе Херсона.

В результате взрывной волны повреждены окна областного кардиологического центра.

"К счастью, серьезных разрушений и пострадавших нет", - отмечают в ОВА.

Офис генерального прокурора сообщил о досудебных расследованиях по фактам нарушения законов и обычаев войны.

В результате вражеских обстрелов в Херсоне поврежден также памятник архитектуры - здание художественного музея, а также админздание райсовета.