Утром враг дважды обстрелял общину в Сумскую область
Российская армия утром в субботу, 22 апреля, дважды обстреляла из минометов и артиллерии Белопольскую общину Сумской области
Об этом в telegram сообщила Сумская ОВА.
"Ситуация на пограничные по состоянию на 9.00. Утром россияне совершили два обстрела Белопольского общества", - говорится в сообщении.
Также по информации ОВА, враг бил по территории общины из минометов, зафиксировано 22 "прилета". Кроме того, было шесть "прилетов" в результате обстрелов из артиллерии (САУ).
Жертв и раненых в результате обстрелов не зафиксированы. Ночь в Сумской области прошла без обстрелов.
- В пятницу, 21 апреля, российские террористы обстреляли школу в Сумской области.
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