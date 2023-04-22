Утром враг дважды обстрелял общину в Сумскую область

Об этом в telegram сообщила Сумская ОВА.

"Ситуация на пограничные по состоянию на 9.00. Утром россияне совершили два обстрела Белопольского общества", - говорится в сообщении.

Также по информации ОВА, враг бил по территории общины из минометов, зафиксировано 22 "прилета". Кроме того, было шесть "прилетов" в результате обстрелов из артиллерии (САУ).

Жертв и раненых в результате обстрелов не зафиксированы. Ночь в Сумской области прошла без обстрелов.