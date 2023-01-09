Утром возле порта над Николаевщиной сбили вражеский беспилотник
Утром 9 января вблизи Очаковского порта над Николаевской областью противовоздушная оборона сбила дрон российской армии
Об этом сообщает в фейсбуке Воздушное командование "Юг" .
"В Николаевской области враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения воздушного командования "Юг" прицельно их уничтожают", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что около 09:00 на подлете с моря к Очаковскому порту силы ПВО ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.
Аналогичный БПЛА украинские воины поразили и 7 января.
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- За время полномасштабной войны на нашей земле РФ потеряла более 111,7 тыс. рашистов, 6147 бронемашин, 3080 танков, 1856 беспилотников и 275 вертолетов.
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