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Главная Война с Россией Утром во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв, - Федоров

Утром во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв, - Федоров

2 мая, 2023 вторник
08:50
Война с Россией

Мэр Иван Федоров сообщил о единичном взрыве в городе 2 мая в 06:45

Об этом он написал в телеграмме.

"Утро во временно оккупированном Мелитополе началось с "хлопка". В 06:45 жители северных районов города слышали одиночный взрыв. На место происшествия сразу выехали коллаборантская полиция и скорая", - проинформировал мэр города.

Иван Федоров отметил, что будем ожидать хорошие новости.

  • 30 апреля мэр Мелитополя Федоров сообщил , что во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы
Украина
Мелитополь
оккупированные территории
Запорожская область
коллаборанти
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