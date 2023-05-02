Утром во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв, - Федоров
Мэр Иван Федоров сообщил о единичном взрыве в городе 2 мая в 06:45
Об этом он написал в телеграмме.
"Утро во временно оккупированном Мелитополе началось с "хлопка". В 06:45 жители северных районов города слышали одиночный взрыв. На место происшествия сразу выехали коллаборантская полиция и скорая", - проинформировал мэр города.
Иван Федоров отметил, что будем ожидать хорошие новости.
- 30 апреля мэр Мелитополя Федоров сообщил , что во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы
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