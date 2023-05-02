Утром во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв, - Федоров

Об этом он написал в телеграмме.

"Утро во временно оккупированном Мелитополе началось с "хлопка". В 06:45 жители северных районов города слышали одиночный взрыв. На место происшествия сразу выехали коллаборантская полиция и скорая", - проинформировал мэр города.

Иван Федоров отметил, что будем ожидать хорошие новости.