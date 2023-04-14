Утром вблизи железнодорожного депо в Мелитополе раздался взрыв

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Утро для врага также началось совсем некрасиво - начались взрывы. Раздался сверхмощный взрыв, который слышал не только город Мелитополь, но и окрестные села", - сказал он.

Федоров отметил, что взрыв прогремел вблизи железнодорожного депо. Там россияне концентрируют свою вражескую технику и боеприпасы. Также на базе железнодорожного депо оккупанты разместили уже страдавшую ремонтную базу, однако не полностью разрушена. Вероятно, захватчики до сих пор не могут проследить за техникой безопасности.