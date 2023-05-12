Утром в центре Мелитополя раздался сильный взрыв, - Федоров

Об этом в telegram-канале сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Сильный одинокий взрыв в Мелитополе. Раздался в самом центре города", - говорится в сообщении.

Также Федоров отметил, что детали места взрыва выясняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В горсовете Мелитополя заявили, что кафиры готовятся к обороне: зарывают в землю "смерчи" и "грады"

Об этом сообщили российские telegram-каналы.

"Взрыв произошел в городе Мелитополе Запорожской области. По данным оперативных служб, сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В частности также отмечается, что в результате взрыва были повреждены стоящие рядом автомобили и выбиты стекла в ближайшем доме.