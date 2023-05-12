Утром в центре Мелитополя раздался сильный взрыв, - Федоров
Утром в пятницу, 12 мая, в центре временно оккупированного Мелитополя раздался сильный взрыв
Об этом в telegram-канале сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.
"Сильный одинокий взрыв в Мелитополе. Раздался в самом центре города", - говорится в сообщении.
Также Федоров отметил, что детали места взрыва выясняются.
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Об этом сообщили российские telegram-каналы.
"Взрыв произошел в городе Мелитополе Запорожской области. По данным оперативных служб, сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В частности также отмечается, что в результате взрыва были повреждены стоящие рядом автомобили и выбиты стекла в ближайшем доме.
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