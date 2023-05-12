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Утром в центре Мелитополя раздался сильный взрыв, - Федоров

12 мая, 2023 пятница
08:14
Война с Россией

Утром в пятницу, 12 мая, в центре временно оккупированного Мелитополя раздался сильный взрыв

Об этом в telegram-канале сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Сильный одинокий взрыв в Мелитополе. Раздался в самом центре города", - говорится в сообщении.

Также Федоров отметил, что детали места взрыва выясняются.

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Об этом сообщили российские telegram-каналы.

"Взрыв произошел в городе Мелитополе Запорожской области. По данным оперативных служб, сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В частности также отмечается, что в результате взрыва были повреждены стоящие рядом автомобили и выбиты стекла в ближайшем доме.

  • Захватчики привлекают коллаборантов к вывозу с временно оккупированной территории Запорожской области в Крым награбленного имущества украинцев, предприятий и госучреждений
  • Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков отметил , что захватчики давят на жителей оккупированной территории Запорожья относительно так называемой эвакуации, чтобы держать людей как живой щит по всем логистическим маршрутам.
Мелитополь
оккупированные территории
Запорожская область
Военные новости
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