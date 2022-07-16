Утром в Одессе задержали четырех человек, фотографировавших место "прилета", силовиков и инфраструктуру
16 июля правоохранители задержали четырех человек, фотографировавших в Одессе место попадания российской ракеты. Также в телефонах были фотографии силовиков, блокпостов и инфраструктуры
Об этом сообщает в фейсбуке Патрульная полиция Одесской области .
"Сегодня утром после взрыва патрульные полицейские задержали мужчину, который фотографировал место прилета. Мужчина вел себя не адекватно, не реагировал на законные требования полицейских. Поэтому к нему применили спецсредства", - говорится в сообщении.
В мобильном телефоне задержанного нашли фото объектов инфраструктуры, а также переписка с абонентами страны РФ.
Впоследствии еще три человека начали фиксировали место "прилета". Злоумышленников также задержали правоохранители: "При осмотрах телефонов найдено множество фотографий блокпостов, объектов инфраструктуры".
Задержанных передали в соответствующую службу.
- Ночью 16 июля российские войска нанесли удар по Николаеву и Одессе. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что данных о жертвах и пострадавших нет.
- Патрульная полиция задержала в Киеве трех человек, фотографировавших разрушения после ракетного удара и пересылавших фото на российский номер.
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