Об этом сообщает в фейсбуке Патрульная полиция Одесской области .

"Сегодня утром после взрыва патрульные полицейские задержали мужчину, который фотографировал место прилета. Мужчина вел себя не адекватно, не реагировал на законные требования полицейских. Поэтому к нему применили спецсредства", - говорится в сообщении.

В мобильном телефоне задержанного нашли фото объектов инфраструктуры, а также переписка с абонентами страны РФ.

Впоследствии еще три человека начали фиксировали место "прилета". Злоумышленников также задержали правоохранители: "При осмотрах телефонов найдено множество фотографий блокпостов, объектов инфраструктуры".

Задержанных передали в соответствующую службу.

Ночью 16 июля российские войска нанесли удар по Николаеву и Одессе. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что данных о жертвах и пострадавших нет.

Патрульная полиция задержала в Киеве трех человек, фотографировавших разрушения после ракетного удара и пересылавших фото на российский номер.

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