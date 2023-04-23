Утром в Николаевской области сбили разведывательный БПЛА "Мерлин"
23 апреля около 11:50 украинские защитники сбили вражеский разведывательный беспилотник типа "Мерлин" над Николаевщиной
Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
"23 апреля 2023 года около 11:50 в Николаевской области воинами Зенитной ракетной одесской бригады Воздушного командования "Юг" сбит российский разведывательный БПЛА типа "Мерлин", - отметил он.
- Напомним, утром Генштаб докладывал, что за прошедшие сутки ВСУ отразили 58 вражеских атак, а также уничтожили Ми-24 и 4 БПЛА.
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