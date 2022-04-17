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Главная война с Россией Утром в Киеве было слышно взрывы из-за работы ПВО, ни одна вражеская ракета не попала в цель, - КГГА

Утром в Киеве было слышно взрывы из-за работы ПВО, ни одна вражеская ракета не попала в цель, - КГГА

17 апреля, 2022 воскресенье
10:20
война с Россией

В воскресенье, 17 апреля, утренние взрывы в столице были слышны из-за работы системы противовоздушной обороны

Об этом во время национального телемарафона заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает Эспрессо.TV.

По его словам, в воскресенье утром в Киеве были слышны взрывы, но они были вызваны работой ПВО, которая сработала отлично. Никакая вражеская ракета не попала в цель.

"По городу после всех воздушных тревог ударов никаких не было. Были слышны взрывы – это работа противоракетной обороны, это я могу подтвердить", - сказал Поворозник.

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ракета
Киев
Николай Поворозник
ракеты
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