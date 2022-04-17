Утром в Киеве было слышно взрывы из-за работы ПВО, ни одна вражеская ракета не попала в цель, - КГГА

Об этом во время национального телемарафона заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает Эспрессо.TV.

По его словам, в воскресенье утром в Киеве были слышны взрывы, но они были вызваны работой ПВО, которая сработала отлично. Никакая вражеская ракета не попала в цель.

"По городу после всех воздушных тревог ударов никаких не было. Были слышны взрывы – это работа противоракетной обороны, это я могу подтвердить", - сказал Поворозник.

Утром 17 апреля кафиры нанесли ряд ударов по инфраструктуре Броварской общины в Киевской области.

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