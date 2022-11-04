Утром в Киеве без света осталось 450 тыс. квартир
4 ноября в столице без электроснабжения находится 450 тысяч потребителей – это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни
Об этом сообщает в телеграмме городской глава Киева Виталий Кличко.
"На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть жилья киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни", - пишет мэр.
Сообщается, что отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.
Городской глава Киева призвал жителей к экономному использованию электричества: "Максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной".
- Напомним, 3 ноября энергетики подключили к сети всех абонентов Киевской области, которые в понедельник после обстрелов остались без электроэнергии.
- В пятницу, 4 ноября, графики почасовых отключений будут действовать в Киеве, Киевской области и еще в 9 областях Украины.
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