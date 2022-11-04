Утром в Киеве без света осталось 450 тыс. квартир

Об этом сообщает в телеграмме городской глава Киева Виталий Кличко.

"На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть жилья киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни", - пишет мэр.

Сообщается, что отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.

Городской глава Киева призвал жителей к экономному использованию электричества: "Максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной".

Напомним, 3 ноября энергетики подключили к сети всех абонентов Киевской области, которые в понедельник после обстрелов остались без электроэнергии.

В пятницу, 4 ноября, графики почасовых отключений будут действовать в Киеве, Киевской области и еще в 9 областях Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb