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Утром в Херсонской области в результате обстрелов были обесточены потребители, электропитание которых возобновили днем ранее

9 мая, 2023 вторник
10:41
Общество

Утром в Херсонской области в результате обстрелов были обесточены потребители, электропитание которых вчера возобновили. Также перебои с электроэнергией зафиксированы еще в 5 областях

Об этом 9 мая сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Так, вчерашние и сегодняшние обстрелы не затронули электростанций, однако из-за атак россиян есть повреждения в распределительных сетях в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

"В частности, на Черниговщине в результате обстрелов остаются обесточенными более 1200 потребителей. Бригады облэнерго ждут разрешения военных для возобновления электропитания", - рассказали в Укрэнерго.

"Также сегодня утром в Херсонской области в результате обстрелов были обесточены потребители, питание которых только вчера было возобновлено. Энергетики работают над возобновлением", - добавили там.

В то же время генерации хватает на покрытие потребностей всех потребителей в стране. Импорт электроэнергии не производится. Зато идет экспорт в Молдову и Польшу.

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Украина
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