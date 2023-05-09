Утром в Херсонской области в результате обстрелов были обесточены потребители, электропитание которых возобновили днем ранее
Утром в Херсонской области в результате обстрелов были обесточены потребители, электропитание которых вчера возобновили. Также перебои с электроэнергией зафиксированы еще в 5 областях
Об этом 9 мая сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Так, вчерашние и сегодняшние обстрелы не затронули электростанций, однако из-за атак россиян есть повреждения в распределительных сетях в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
"В частности, на Черниговщине в результате обстрелов остаются обесточенными более 1200 потребителей. Бригады облэнерго ждут разрешения военных для возобновления электропитания", - рассказали в Укрэнерго.
"Также сегодня утром в Херсонской области в результате обстрелов были обесточены потребители, питание которых только вчера было возобновлено. Энергетики работают над возобновлением", - добавили там.
В то же время генерации хватает на покрытие потребностей всех потребителей в стране. Импорт электроэнергии не производится. Зато идет экспорт в Молдову и Польшу.
- В ночь на 9 мая оккупанты совершили очередную массированную атаку на Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.28
Покупка 37.28Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.83Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное