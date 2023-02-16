Утром в дом на Херсонщине попал вражеский снаряд: погибли супруги

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Утром 16 февраля российская армия атаковала село Змиевка Бериславского района Херсонской области. На рассвете в дом населенного пункта попал снаряд, погибли супруги - мужчина и женщина.

"Российские артиллеристы знали, куда били. Это целенаправленный удар по гражданским жителям Херсонщины", - отметили в ОВА.