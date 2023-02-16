Утром в дом на Херсонщине попал вражеский снаряд: погибли супруги
Утром 16 февраля российские военные попали в дом в селе Змиевка, Херсонщина. От артиллерийского снаряда погибли мужчина и женщина
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
Утром 16 февраля российская армия атаковала село Змиевка Бериславского района Херсонской области. На рассвете в дом населенного пункта попал снаряд, погибли супруги - мужчина и женщина.
"Российские артиллеристы знали, куда били. Это целенаправленный удар по гражданским жителям Херсонщины", - отметили в ОВА.
- Напомним, в ночь на 16 февраля россияне атаковали Украину ракетами: есть попадание в критическую инфраструктуру Львовщины и объекты Днепропетровщины и Кировоградщины, в разных регионах работала ПВО.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное