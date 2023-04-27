Утром в Авдеевке зафиксировали ракетные удары и обстрелы из танков, - пресс-секретарь Донецкой ОВА
Татьяна Игнатченко, пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации, сообщила об обстрелах Авдеевки, Часова Яра и Очеретинской громады по состоянию на утро 27 апреля
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
Татьяна Игнатченко сообщила о вражеских обстрелах прифронтовых городов в Донецкой области.
"Утром самые тревожные новости поступают из Авдеевки, где уже зафиксированы и ракетные удары, и обстрелы из танков, причем враг обстреливает и центр города. Также сегодня оккупанты нанесли удары и по Очеретинской громаде. Кроме того, уже традиционно, к сожалению, под сокрушительными обстрелами находится Часов Яр, утром в очередной раз был обстрелян центр города, разбита школа и повреждены частные дома", - рассказала представитель Донецкой областной военной администрации.
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