Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

Татьяна Игнатченко сообщила о вражеских обстрелах прифронтовых городов в Донецкой области.

"Утром самые тревожные новости поступают из Авдеевки, где уже зафиксированы и ракетные удары, и обстрелы из танков, причем враг обстреливает и центр города. Также сегодня оккупанты нанесли удары и по Очеретинской громаде. Кроме того, уже традиционно, к сожалению, под сокрушительными обстрелами находится Часов Яр, утром в очередной раз был обстрелян центр города, разбита школа и повреждены частные дома", - рассказала представитель Донецкой областной военной администрации.