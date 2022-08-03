Утром российские оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерийской установки
3 августа утром армия РФ нанесла удар по приграничному району Сумской области из самоходной артиллерийской установки
Об этом информирует в телеграме глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий .
"В ночь на 3 августа тишину тревожила лишь гроза. Но к утру, около половины восьмого, начались обстрелы Краснопольской громады", - говорится в сообщении.
Известно, что рашисты выпустили из самоходной артиллерийской установки десять снарядов.
О разрушениях и пострадавших информация в настоящее время не поступала.
- За сутки, 2 августа, российский агрессор 6 раз совершил обстрелы пограничных громад Сумской области.
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