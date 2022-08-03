Об этом информирует в телеграме глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий .

"В ночь на 3 августа тишину тревожила лишь гроза. Но к утру, около половины восьмого, начались обстрелы Краснопольской громады", - говорится в сообщении.

Известно, что рашисты выпустили из самоходной артиллерийской установки десять снарядов.

О разрушениях и пострадавших информация в настоящее время не поступала.

За сутки, 2 августа, российский агрессор 6 раз совершил обстрелы пограничных громад Сумской области.