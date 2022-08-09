Утром российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева
9 августа рашисты открыли огонь по окрестностям Николаева. Жарко было и в населенных пунктах района
Об этом информирует в телеграмме глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким .
"Утром, 9 августа, около 07:00 враг обстрелял окрестности города. Предварительно без жертв и пострадавших", - написал Ким.
Информация о последствиях уточняется.
Под утренние обстрелы кафиров попало село Лиманы. Около семи утра решисты стреляли по окрестностям. Последствия уточняются.
Огонь ведут по Березнеговатской общине. В три ночи зафиксировали попадание в пгт Березнеговатое - поврежденные дома.
На прицеле у рашистов и Галицыновская община.
"Вчера, 8 августа, в течение дня подверглись обстрелам с. Галициново. Пострадавших нет. Также известно, что, днем, 8 августа, в 11:55 в результате попадания боеприпасов и их обломков в Галициновском лесном урочище произошел пожар хвойной подстилки и лесных насаждений", – говорится в сообщении.
Российские оккупанты в первой половине дня, 8 августа, били с. Шевченково Шевченковского общества. Приблизительно в два часа дня обстрелы зафиксировали за пределами с. Поляна Широковского общества. В результате попаданий загорелись поля.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
- Утром 8 августа оккупационные войска обстреляли окрестности Николаева. В результате российских атак в области есть пострадавшие.
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