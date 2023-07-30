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Утром россияне ударили по Волчанску на Харьковщине: ранен пожилой мужчина

30 июля, 2023 воскресенье
13:37
Война с Россией

Утром 30 июля российская армия нанесла удар по городу Волчанску на Харьковщине, в результате чего один человек получил ранение

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"По данным следствия, 30 июля около 8:00 российские военные произвели минометный обстрел г. Волчанск. Поврежден жилой дом. Получил ранение 84-летний мирный житель", - говорится в сообщении.

Отмечают, что по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК) начато расследование. Следственно-прокурорская группа задокументировала последствия очередной вооруженной агрессии РФ.

  • 30 июля российские террористы в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате удара по селу Новодмитровка получила ранение одна женщина, ее забрали в больницу.
Харковщина
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