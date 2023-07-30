Утром россияне ударили по Волчанску на Харьковщине: ранен пожилой мужчина

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"По данным следствия, 30 июля около 8:00 российские военные произвели минометный обстрел г. Волчанск. Поврежден жилой дом. Получил ранение 84-летний мирный житель", - говорится в сообщении.

Отмечают, что по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК) начато расследование. Следственно-прокурорская группа задокументировала последствия очередной вооруженной агрессии РФ.