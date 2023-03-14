Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил, что россияне ударили ракетой по центру города. Повреждены шесть многоэтажек. В результате обстрела по меньшей мере три человека получили ранения, один человек погиб.

Глава пресс-службы Краматорского исполкома Игорь Еськов в комментарии "Общественное Донбасс" уточнил , что удар был нанесен около 08:30 14 марта. Враг попал в многоквартирный дом.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на ракетный удар по Краматорску.

"Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство. Так обязательно будет", - написал он.