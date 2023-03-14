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Обновлено

Россияне ударили по центру Краматорска: один человек погиб, трое ранены

14 мартa, 2023 вторник
10:37
война с Россией

Утром 14 марта российская армия нанесла ракетный удар по центру Краматорска, в результате чего один человек погиб, по меньшей мере трое получили ранения

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил, что россияне ударили ракетой по центру города. Повреждены шесть многоэтажек. В результате обстрела по меньшей мере три человека получили ранения, один человек погиб.

Глава пресс-службы Краматорского исполкома Игорь Еськов в комментарии "Общественное Донбасс" уточнил , что удар был нанесен около 08:30 14 марта. Враг попал в многоквартирный дом.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на ракетный удар по Краматорску.

"Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство. Так обязательно будет", - написал он.

  • В ночь на 14 марта российская армия нанесла ракетный удар по территории Донецкой области, в результате чего три человека погибли, 14 получили ранения.
Новости
Владимир Зеленский
Краматорск
Донетчина
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