Утром россияне ударили по Дружковке Донецкой области, повреждены дома и авто

Об этом сообщили в Донецкой ОВА.

Утром 19 февраля захватчики нанесли ракетный удар по Дружковке: повреждены по меньшей мере две многоэтажки и частные автомобили.

По состоянию на 08:39 в ОВД не поступала информация о пострадавших.

"Дружковка - город, относительно удаленный от линии фронта, впрочем, постоянно испытывает ракетные удары со стороны российских террористических войск.

Воевать против гражданских – привычная тактика оккупантов.

Не подвергайте себя опасности - эвакуируйтесь!" - отметил глава администрации Павел Кириленко.