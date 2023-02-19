Утром россияне ударили по Дружковке Донецкой области, повреждены дома и авто
Утром 19 февраля российская армия нанесла ракетный удар по Дружковке в Донецкой области, повреждены 2 многоэтажки и автомобили
Об этом сообщили в Донецкой ОВА.
Утром 19 февраля захватчики нанесли ракетный удар по Дружковке: повреждены по меньшей мере две многоэтажки и частные автомобили.
По состоянию на 08:39 в ОВД не поступала информация о пострадавших.
"Дружковка - город, относительно удаленный от линии фронта, впрочем, постоянно испытывает ракетные удары со стороны российских террористических войск.
Воевать против гражданских – привычная тактика оккупантов.
Не подвергайте себя опасности - эвакуируйтесь!" - отметил глава администрации Павел Кириленко.
- Напомним, накануне россияне нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов: большинство из них - по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей.
- В ночь на 19 февраля российская армия по артиллерии атаковала Никополь в Днепропетровской области, повреждены жилые дома.
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