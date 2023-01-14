Утром россияне обстреляли Запорожье и область: повреждено предприятие и дома
Утром 14 декабря российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
Он отметил, что на территорию одного из предприятий упали ракеты и повлекли за собой разрушение. Жертв нет.
Также под вражеским обстрелом оказался город Орехов. В результате удара разрушены 3 дома, в одном из которых спасатели ликвидировали пожар. Также в одном из домов находились три человека: они остались живы и невредимы.
- В ночь на 14 января захватчики дважды били по Днепропетровщине.
- Утром 14 января кафиры нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.
- Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.
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