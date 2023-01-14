Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Он отметил, что на территорию одного из предприятий упали ракеты и повлекли за собой разрушение. Жертв нет.

Также под вражеским обстрелом оказался город Орехов. В результате удара разрушены 3 дома, в одном из которых спасатели ликвидировали пожар. Также в одном из домов находились три человека: они остались живы и невредимы.

В ночь на 14 января захватчики дважды били по Днепропетровщине.

Утром 14 января кафиры нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.

Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

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