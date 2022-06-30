Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .

Ночь на 30 июня в Сумской области была тихой. Россияне не обстреливали территорию.

"Однако утро в Юнаковской громаде началось с 4 выстрелов из САУ (самоходная артиллерийская установка, - ред.). Жертв и разрушений, к счастью, нет", - отметил Дмитрий Живицкий.

29 июня в Сумской области россияне убили двух мирных жителей.

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