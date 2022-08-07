Утром россияне обстреляли промышленные предприятия в окрестностях Николаева, - Ким

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

По информации оперативного командования "Юг" в течение 6 августа Николаев был в очередной раз обстрелян из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган". Ориентировочно в 16.05 враг пытался уничтожить объекты промышленной инфраструктуры. Без жертв.

"Утром, 6 августа, в результате обстрелов с. Котлярево Шевченковской общины полностью разрушен жилой дом и хозяйственные постройки. Пострадавших нет. В течение 6 августа враг обстреливал населенные пункты Первомайской общины. Утром обстреляны открытые территории в окрестностях с. Константиновки. Без жертв. Ориентировочно в17:00 в результате обстрелов села Новониколаевка поврежден жилой дом, получил ранения один человек Также вчера, 6 августа, в течение дня под вражескими обстрелами были села Лиманы и Лупарево Галицыновской общины", - добавил Ким.

Кроме этого Ким отметил, что продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины.

"Да, в течение 6 августа обстрелы получили пгт Березнеговатое. В результате чего один человек погиб и пятеро ранены. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Продолжаются обстрелы за пределами населенных пунктов Широковского общества. Подробная информация уточняется", - написал Ким.

Глава ОВА отметил и об обстрелах в Вознесенском районе.

"Ночью, 7 августа, ориентировочно в 02:12 обстрелы подверглись с. Таборовка Бужской общины, в результате чего разрушены три жилых дома. По предварительной информации без жертв", - добавил Ким.

Напомним, в субботу, 6 августа, российский агрессор попытался наступать в направлении Васильков – Благодатное, но с потерями отступил

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