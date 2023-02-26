Утром россияне обстреляли приграничье Сумщины

Об этом проинформировали в ОК "Север".

Утром, с 08:50 до 09:05, оккупанты из минометов, вероятно 120 мм, атаковали н.п. Горки Сумской области.

Отмечается, что потерь среди личного состава ВСУ или военной техники нет, а люди не сообщали о повреждении имущества или ранении.