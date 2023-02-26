Утром россияне обстреляли приграничье Сумщины
Утром 26 февраля российская армия атаковала приграничье Украины, от минометных обстрелов пострадала Сумская область
Об этом проинформировали в ОК "Север".
Утром, с 08:50 до 09:05, оккупанты из минометов, вероятно 120 мм, атаковали н.п. Горки Сумской области.
Отмечается, что потерь среди личного состава ВСУ или военной техники нет, а люди не сообщали о повреждении имущества или ранении.
- Ночью РФ 17 раз атаковала Никопольский район Днепропетровщины, под атакой оказались дома, колледж, газопровод, предприятие и линии электропередачи.
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