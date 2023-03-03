Утром россияне обстреляли Очаков: повреждено лечебное учреждение и детсад
Утром 3 марта российская армия атаковала Очаков в Николаевской области, в результате обстрела повреждено лечебное учреждение и детский сад
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Сегодня, 3 марта, в 03:52 и 03:58 враг наносил удары по г. Очаков Очаковской общины. По предварительной информации пострадавших нет", - отметил глава ОВА.
По его данным, обстрелами окупантов повреждены лечебно-профилактическое учреждение и дошкольное учебное заведение. Остальные последствия повреждений уточняются.
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