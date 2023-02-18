Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Сегодня, 18 февраля, в 05:32 враг обстреливал населенный пункт Очаковской громады из установок РСЗО. В результате этого повреждены жилые дома и возник пожар в хозяйственных зданиях", - написал он.

По данным районных военных администраций, пострадавших нет.

В частности, сообщается, что в предыдущий день в 10:00 и 13:32 россияне совершили минометные обстрелы акватории и береговой полосы Очаковской громады: люди невредимы.