Утром россияне обстреляли Николаевщину: повреждены дома, возник пожар в хозяйственных постройках
Утром 18 февраля российская армия била по Николаевщине, в Очаковской громаде повреждены жилые дома, в хозяйственных постройках возник пожар
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Сегодня, 18 февраля, в 05:32 враг обстреливал населенный пункт Очаковской громады из установок РСЗО. В результате этого повреждены жилые дома и возник пожар в хозяйственных зданиях", - написал он.
По данным районных военных администраций, пострадавших нет.
В частности, сообщается, что в предыдущий день в 10:00 и 13:32 россияне совершили минометные обстрелы акватории и береговой полосы Очаковской громады: люди невредимы.
- В Снигиревке Николаевской области обнаружили тела 27 человек, убитых во время оккупации города российской армией. Открыты уголовные производства.
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