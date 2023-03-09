Утром россияне обстреляли Херсон: попали в остановку, 3 человека погибли
Утром 9 марта российская армия атаковала Херсон, под обстрелом, в частности, оказалась остановка общественного транспорта. Погибли три человека
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в телеграмме.
"Российские террористы с утра обстреляли Херсон. Попали, в том числе, в остановку общественного транспорта", - написал он.
Отмечается, что от российской атаки погибли три человека.
- Напомним, в ночь на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. В небе фиксировали вражеские дроны-камикадзе и активность авиации, раздавались взрывы во многих регионах, попадание по критической инфраструктуре.
- РФ в дальнейшем из артиллерии обстреливает Днепропетровщину: 40 снарядов атаковали Никополь и Красногригорьевскую общину; погиб мужчина, женщина и парень получили ранения.
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