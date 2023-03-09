Утром россияне обстреляли Херсон: попали в остановку, 3 человека погибли

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в телеграмме.

"Российские террористы с утра обстреляли Херсон. Попали, в том числе, в остановку общественного транспорта", - написал он.

Отмечается, что от российской атаки погибли три человека.