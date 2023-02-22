Утром россияне обстреляли Черниговщину и Сумщину

Об этом проинформировали в ОК "Север".

Утром 22 февраля российская армия била по Черниговщине и Сумщине, предварительно, захватчики использовали артиллерию и минометы:

"С 08:25 до 10:05 сообщили о 30 приходах, вероятно из САУ, в район н.п. Михальчина Слобода. С 09:25 до 09:30 сообщили о 3 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Коренек", - подтвердили в оперативном командовании.

Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет, а информация о повреждении гражданской инфраструктуры или раненых от местных жителей не поступала.