Утром россияне обстреляли Черниговщину и Сумщину
Утром 22 февраля российская армия атаковала Черниговскую и Сумскую области: известно о 33 обстрелах
Об этом проинформировали в ОК "Север".
Утром 22 февраля российская армия била по Черниговщине и Сумщине, предварительно, захватчики использовали артиллерию и минометы:
"С 08:25 до 10:05 сообщили о 30 приходах, вероятно из САУ, в район н.п. Михальчина Слобода. С 09:25 до 09:30 сообщили о 3 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Коренек", - подтвердили в оперативном командовании.
Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет, а информация о повреждении гражданской инфраструктуры или раненых от местных жителей не поступала.
- Российские захватчики в течение 21 февраля совершили обстрелы пяти громад Сумской области, зафиксировано 78 попаданий
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