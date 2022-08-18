Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В 4:32 первый, а затем еще минимум четыре ракетных удара по Харькову. "Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. В одном из мест попадания ракет пожар.", - сказал он.

Последствия обстрелов уточняются.

По предварительной информации, травмировались 2 человека, среди них ребенок.

"В результате попаданий есть несколько пожаров, сейчас известно о 2 пострадавших, среди них есть ребенок. Все профильные службы работают на местах", - сообщил глава области.

Вечером 17 августа российский агрессор ударил по жилому дому в Салтовском районе Харькова.

В 00:58 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 7 погибших и 16 раненых в результате обстрела. Глава области подчеркнул, что рядом не было ни одного военного объекта.

Дмитрий Кулеба призвал оказать Украине максимальную военную помощь после удара РФ по Харькову.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb