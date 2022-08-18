Утром россияне нанесли ракетные удары по Харькову
Два человека, среди которых ребенок, получили ранения в результате атаки РФ на Харьков утром 18 августа
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В 4:32 первый, а затем еще минимум четыре ракетных удара по Харькову. "Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. В одном из мест попадания ракет пожар.", - сказал он.
Последствия обстрелов уточняются.
По предварительной информации, травмировались 2 человека, среди них ребенок.
"В результате попаданий есть несколько пожаров, сейчас известно о 2 пострадавших, среди них есть ребенок. Все профильные службы работают на местах", - сообщил глава области.
- Вечером 17 августа российский агрессор ударил по жилому дому в Салтовском районе Харькова.
- В 00:58 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 7 погибших и 16 раненых в результате обстрела. Глава области подчеркнул, что рядом не было ни одного военного объекта.
- Дмитрий Кулеба призвал оказать Украине максимальную военную помощь после удара РФ по Харькову.
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