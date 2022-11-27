Утром россияне начали штурмовые действия вокруг Авдеевки, - глава городской ВА Барабаш
Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что утром 27 ноября россияне возобновили активные штурмовые действия на позиции ВСУ вокруг города
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Сегодня ночь в Авдеевке прошла спокойно. Не было зафиксировано ни одного обстрела. Что касается линии обороны вокруг города, то все, к сожалению, наоборот. Россияне всю ночь били по позициям наших военных вокруг города", - рассказал Барабаш.
Глава Авдеевской ВА отметил, что утром россияне возобновили обстрелы города.
"Утром россияне начали активные штурмовые действия вокруг города. В 6 утра атаковали позиции ВСУ возле села Первомайское и в 7 ч. - село Красногоровка. То есть противник ведет активные штурмовые действия севернее и южнее города Авдеевка. Ну и, уже утром они начали обстреливать сам город . В результате утренних обстрелов города, к сожалению, имеем одного раненого мужчину. Ему оказывается помощь", - добавил он.
- 27 ноября в эфире телеканала "Еспресо" представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что Бахмутское и Авдеевское направления остаются самыми горячими точками на линии фронта .
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