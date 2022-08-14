Утром россияне из минометов обстреляли Сумщину

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Юнаковскую громаду в шесть утра россияне обстреляли из минометов. 3 прилета, без жертв и разрушений", - написал Живицкий.

Напомним, вчера, 13 августа, в Сумской области россияне также утром обстреляли природоохранные территории.

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