Об этом сообщает ОК "Север" .

В Карповичах было 5 прилетов из миномета 120 мм, в период с 09:30 до 09:50.

Еще 7 приходов зафиксировано с 09:30 до 09:45 в районе Леоновки.

Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет, о потере местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.