Утром россияне дважды обстреляли приграничье Черниговской области
Утром 20 марта россияне дважды обстреляли приграничье Черниговской области в районах населенных пунктов Карповичи и Леоновка, обошлось без жертв
Об этом сообщает ОК "Север" .
В Карповичах было 5 прилетов из миномета 120 мм, в период с 09:30 до 09:50.
Еще 7 приходов зафиксировано с 09:30 до 09:45 в районе Леоновки.
Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет, о потере местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
- Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев считает , что у России нет сил и средств для ведения наступления на северном и других направлениях, кроме тех, что в Луганской и Донецкой областях.
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