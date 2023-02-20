Утром россияне били по Харьковщине: два человека ранены, под завалами дома может находиться женщина
Утром 20 февраля российские войска нанесли удары по мирным населенным пунктам Харьковской области. В результате этого два человека ранены, под завалами дома может находиться женщина
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Сегодня, около 05:00 утра, враг обстрелял Купянский район. В селе Новоосиново разрушен частный жилой дом", - пишет глава области.
По предварительной информации, под завалами может находиться женщина. Там работают спасатели.
Сообщается, что в селе Куриловка в результате обстрелов повреждены здания сельхозпредприятия. Произошел масштабный пожар. А в селе Стрелка Харьковского района ранения получили двое мирных жителей: женщина госпитализирована, мужчина получил помощь на месте.
19 февраля рашисты били по не менее 11 приграничных населенных пунктах Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
В городе Купянск обстрелами повреждены здание медучреждения, объект гражданской промышленности, девятиэтажка, частные дома, гараж, хозяйственные постройки и памятники на кладбище.
В поселке Двуречная враг нанес удар по зданию пожарно-спасательной части.
Также в селе Кругляковка в результате российских обстрелов ранения получил 40-летний мирный житель.
В результате обстрела села Липцы Харьковского района повреждены частные дома. Ранения получили женщины 50 и 32 лет.
Кроме того, осколочные ранения получила женщина 45 лет в Волчанске Чугуевского района. Жительница получила помощь на месте.
- 16 февраля россияне несколько раз обстреляли Волчанск Харьковской области.
- Утром 17 февраля русская армия обстреляла Двуречную Харьковскую область. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом погиб мужчина.
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