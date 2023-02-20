Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Сегодня, около 05:00 утра, враг обстрелял Купянский район. В селе Новоосиново разрушен частный жилой дом", - пишет глава области.

По предварительной информации, под завалами может находиться женщина. Там работают спасатели.

Сообщается, что в селе Куриловка в результате обстрелов повреждены здания сельхозпредприятия. Произошел масштабный пожар. А в селе Стрелка Харьковского района ранения получили двое мирных жителей: женщина госпитализирована, мужчина получил помощь на месте.

19 февраля рашисты били по не менее 11 приграничных населенных пунктах Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

В городе Купянск обстрелами повреждены здание медучреждения, объект гражданской промышленности, девятиэтажка, частные дома, гараж, хозяйственные постройки и памятники на кладбище.

В поселке Двуречная враг нанес удар по зданию пожарно-спасательной части.

Также в селе Кругляковка в результате российских обстрелов ранения получил 40-летний мирный житель.

В результате обстрела села Липцы Харьковского района повреждены частные дома. Ранения получили женщины 50 и 32 лет.

Кроме того, осколочные ранения получила женщина 45 лет в Волчанске Чугуевского района. Жительница получила помощь на месте.