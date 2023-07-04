Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Россияне ударили из артиллерии по городу около 6 часов. В результате обстрела мужчина и женщина, оба местные жители, получили травмы, несовместимые с жизнью. Данные о пострадавших уточняются.

Также повреждены жилые дома. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) начато досудебное расследование по уголовному производству.