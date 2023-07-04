Утром россияне атаковали Херсон, погибли двое горожан
Российская армия во вторник, 4 июля, в очередной раз обстреляла Херсон. В результате атаки погибли двое местных жителей, возбуждено уголовное дело
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Россияне ударили из артиллерии по городу около 6 часов. В результате обстрела мужчина и женщина, оба местные жители, получили травмы, несовместимые с жизнью. Данные о пострадавших уточняются.
Также повреждены жилые дома. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) начато досудебное расследование по уголовному производству.
- 1 июля россияне обстреляли Херсон. Один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего ранения получили двое детей.
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