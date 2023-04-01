Утром РФ ударила по Сумщине: зафиксировано 4 прилета
Утром 1 апреля российская армия ударила по Середино-Будской общине в Сумской области, зафиксировано 4 прилета
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
"Рано утром россияне совершили обстрел из ствольной артиллерии территории Середино-Будской общины - 4 прилета", - отметили в ОВА.
Отмечается, что обошлось без последствий.
- Напомним, утром Генштаб отчитывался, что за прошедшие сутки Россия нанесла по Украине 5 ракетных и 16 авиационных ударов, совершила 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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