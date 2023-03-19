Утром РФ обстреляла Сумщину: две громады оказались под огнем минометов, поврежден дом
Утром 19 марта российская армия атаковала из минометов приграничье Сумской области, обстреляли Середино-Будскую и Новослободскую громады, поврежден дом
Об этом сообщила Сумская ОВА в телеграме.
По состоянию на утро 19 марта приграничье Сумщины оказалось под вражеским огнем: зафиксировано 10 прилетов из минометов по городу Середина-Буда, в результате чего повреждения получил дом.
"Также россияне обстреляли Новослободскую громаду - 7 прилетов из минометов и 41 прилет из ствольной артиллерии", - отметили в администрации.
- Напомним, согласно утренней сводке Генштаба, за прошедшие сутки российская армия нанесла по Украине 11 ракетных и 16 авиационных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре Запорожья.
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