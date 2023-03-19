Об этом сообщила Сумская ОВА в телеграме.

По состоянию на утро 19 марта приграничье Сумщины оказалось под вражеским огнем: зафиксировано 10 прилетов из минометов по городу Середина-Буда, в результате чего повреждения получил дом.

"Также россияне обстреляли Новослободскую громаду - 7 прилетов из минометов и 41 прилет из ствольной артиллерии", - отметили в администрации.