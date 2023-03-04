Утром РФ обстреляла Никополь: повреждены 4 дома, линия электропередачи и предприятие
Ночью 4 марта россияне атаковали Марганецкую общину на Днепропетровщине, утром - Никополь: повреждены 4 дома, линия электропередачи и предприятие
Об этом сообщила Днепропетровская ОВА в телеграмме.
"Агрессор снова ударил по Никопольскому району. Ночью под артиллерийский обстрел попала Марганецкая община. Утром - Никополь. Есть разрушение", - утвердил председатель ОВА Сергей Лысак.
В Никополе из-за вражеского огня повреждения получили 4 дома, линия электропередачи и частное предприятие.
Также изуродовано два хозяйственных постройки, а в одном из них произошел пожар: пожарные потушили его.
"Последствия атак уточняются. Территории, куда попала русская армия, обследуют спасатели. Люди не пострадали", - резюмировали в ОВА.
- Напомним, количество людей, погибших в результате ракетного удара ночью против 2 марта по жилому дому в Запорожье, возросло до десяти.
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