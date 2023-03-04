Об этом сообщила Днепропетровская ОВА в телеграмме.

"Агрессор снова ударил по Никопольскому району. Ночью под артиллерийский обстрел попала Марганецкая община. Утром - Никополь. Есть разрушение", - утвердил председатель ОВА Сергей Лысак.

В Никополе из-за вражеского огня повреждения получили 4 дома, линия электропередачи и частное предприятие.

Также изуродовано два хозяйственных постройки, а в одном из них произошел пожар: пожарные потушили его.

"Последствия атак уточняются. Территории, куда попала русская армия, обследуют спасатели. Люди не пострадали", - резюмировали в ОВА.