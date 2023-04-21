Об этом информирует ОК "Север" .

"Российские войска обстреляли населенный пункт на приграничных Черниговской области", - пишет прессслужба.

Сообщается, что с 06:17 до 07:40 рашисты били в окрестностях села Леоновка Новгород-Северского района.

Военные зафиксировали по меньшей мере 34 прихода. Вероятно, враг использовал ствольную артиллерию и миномет калибра 120 мм.

В результате обстрела повреждены три дома мирных жителей и два гражданских транспортных средства.

Информация о пострадавших не поступала.