Утром РФ обстреляла Черниговщину, зафиксировано 34 прихода: повреждены дома и транспорт
Утром 21 апреля российская армия открыла огонь по мирным населенным пунктам Черниговской области, зафиксировано 34 прихода. В результате обстрелов повреждены дома и транспорт
Об этом информирует ОК "Север" .
"Российские войска обстреляли населенный пункт на приграничных Черниговской области", - пишет прессслужба.
Сообщается, что с 06:17 до 07:40 рашисты били в окрестностях села Леоновка Новгород-Северского района.
Военные зафиксировали по меньшей мере 34 прихода. Вероятно, враг использовал ствольную артиллерию и миномет калибра 120 мм.
В результате обстрела повреждены три дома мирных жителей и два гражданских транспортных средства.
Информация о пострадавших не поступала.
- Днем 14 апреля российская оккупационная армия попала руководимыми авиабомбами по предприятию на пограничные Черниговской области. Есть раненый.
- В ночь с 15 на 16 апреля российские террористы нанесли авиаудары по Черниговской и Сумской областям.
- В течение дня 17 апреля русские войска дважды обстреляли приграничье Сумщины. Также зафиксированы удары по Черниговщине.
- Во вторник с 09:30 до 10:40 российские войска били трижды по мирным населенным пунктам Сумской и Черниговской областей из разных видов вооружения.
- В четверг с 06:45 до 11:15 российские войска четырежды открыли огонь по приграничным населенным пунктам Черниговской области, от осколочных ранений головы умерла женщина.
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