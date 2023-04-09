Утром РФ атаковала Сумщину из артиллерии, зафиксировано 5 прилетов
Утром 9 апреля российская армия из артиллерии нанесла удар по Середино-Будской громаде, зафиксировано 5 прилетов
Об этом сообщила Сумская ОВА.
"Утром с территории России совершено 3 артиллерийских обстрела Середино-Будской громады. Зафиксировано 5 прилетов. К счастью, без последствий", - отметили в администрации.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное