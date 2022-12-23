Утром оккупанты ударили по жилым домам и критической инфраструктуре Херсона: два человека погибли
23 декабря утром российские захватчики обстреляли жилые дома и объекты критической инфраструктуры города Херсона, сообщается о двух погибших.
Об этом информирует Офис генпрокурора.
Утром 23 декабря в результате очередного обстрела армии России города Херсона погибли двое местных жителей. Также повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры.
Сообщается, что рашисты атаковали город реактивными системами залпового огня.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что рашисты обстреляли Корабельный район.
"Известно о 1 погибшем. Муж получил минно-взрывные травмы несовместимые с жизнью", - написал Тимшенко.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
"Для надлежащего расследования военных преступлений проводятся необходимые следственные действия, на местах работают прокуроры, следователи и эксперты", - добавляют в прокуратуре.
- В течение 21 декабря войска РФ совершили 60 обстрелов Херсонщины, под атакой оказался судостроительный завод и жилищный фонд.
- В Херсонской области полицейские обнаружили 7 застенков и 8 мест заключения, где в одном изоляторе держали более 300 человек.
- С момента деоккупации до 22 декабря следователи подтвердили гибель 332 мирных жителей Херсонской области.
- За сутки 23 декабря на территории Херсонской области был зафиксирован 61 удар российских захватчиков по артиллерии и минометам. В результате погиб один человек, еще двое - ранены.
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